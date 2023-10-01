İsveç, Ankara’daki terör saldırısı girişimini kınadı İsveç, Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınayarak, “Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz” dedi.

İHA

Türkiye pazar sabahına Ankara'da düzenlenen bombalı saldırı eylemiyle uyandı.

Kızılay'da sabah saat 9.30 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi.

Silah seslerinin de yükseldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İsveç'ten kınama geldi

Ankara’da sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısı girişimi birçok ülke tarafından kınandı.

"İşbirliğine olan bağlılığımızı tekrar ediyoruz"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, İsveç’in Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimini şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." dedi.

"Yaralılara acil şifalar diliyorum"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Ankara'daki düzenlenen terör saldırısı girişimi karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "İsveç her türlü terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile uzun vadeli bağlılığı ve ortaklığı konusunda kararlıdır. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

İsveç'te son bir ayda PKK/YPG provokasyonları

İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer almıştı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçileri PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söyleyip bunu da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Malmö'de, Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Malmö şehrinin Lorensborgstorget bölgesinde, Irak kökenli Salwan Momika, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldırı girişiminde bulundu.

Bu olayı engellemeye çalışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)