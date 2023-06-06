İsveç Başbakanı: Bundan sonra karar alması gereken Türkiye'dir İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'ya üyelik sürecinde terör propagandasına her fırsatta göz yuman ülkesinin, yükümlülükleri yerine getirdiğini savundu.

AA

Terör örgütü uzantılarının rahat şekilde hareket ettiği bir ülke konumunda bulunan İsveç'in NATO'ya katılma isteği sürüyor.

Buna rağmen Stockholm yönetimi, Türkiye'nin terörle iltisaklı isimlerin iadesine ilişkin talebini henüz karşılamış değil.

İsveç Başbakanı: Bundan sonra karar alması gereken Türkiye'dir

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili görüşme yaptıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısına katılan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerinin hepsini yerine getirdiğini ifade etti. Siz şu anda Türkiye'ye ve Türk halkına, terör örgütü PKK'nın bundan sonra ülkenizde terörist propaganda eylemi yapmasına izin vermeyeceğine dair bir garanti verebilir misiniz?" şeklinde sorusuna şu yanıtı verdi:

Jens Stoltenberg ile telefonda konuştum ve kendisine görüşlerine tamamen katıldığımı ilettim. İsveç, Türkiye ile yaptığı mutabakatın tüm şartlarını yerine getirmiştir. Yapması gerekenleri yapmıştır. Çok saygılı olduk. NATO'ya katılımla ilgili bundan sonra tek karar alması gereken Türkiye'dir, biz değiliz. Biz Türkiye'nin terörizmden yaşadığı sorunları, İsveç toprakları dışında da karşı karşıya olduğu terörist saldırıları tamamen tanıyoruz. Diğer yandan tabii ki hiçbir hükümet ülkesinde terörist saldırı bir daha olmayacak diye garanti veremez. Ama bu tip saldırılarda bulunanları cezalandırmak için yasal değişikleri yapıyoruz.

Sanchez ve Kristersson'un görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı, 2023'ün sonunda kabul edilmesi beklenen Avrupa Birliği (AB) Göç ve Sığınma Paktı üzerindeki çalışmalar, AB'deki yeniden endüstrileşme ve yeşil enerji projeleri, yapay zeka gibi konuların da ele alındığı bildirildi.