İsveç Başbakanı Kristerssson: Terörle mücadelede büyük adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak açıklama yapan İsveç Başbakanı Kristerssson, terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istediklerini ve gereken adımları atacaklarını söyledi.

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından baş başa görüşen iki lider, daha sonra kameraların karşısına geçti.

İsveç Başbakanı Kristerssson, konuşmasında terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istediklerini ve gereken adımları atacaklarını söyledi.

"İsveç, büyük adımlar atacak"

"Terörle mücadele etmemiz lazım" vurgusunda bulunan Kristerssson, "Her iki ülke de terörün mağduru oldu. İsveç bunun ne anlama geldiğini biliyor. Bu sebeple NATO iş birliğinin bir ayağının terörle mücadele olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Muhtıranın önemli bir kısmını tamamladık. İsveç bu senenin sonunda büyük adımlar atacak. İsveç terörle mücadelede daha fazla güç sağlayacak." dedi.

"Terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istiyoruz"

"İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor" diyen Kristerssson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsveç, Finlandiya ile beraber NATO'ya başvurdu. Türkiye 70 sene önce katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için çok önemli bir güvenlik meselesi. Bizim yanımızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi güvenlik tehdidi oluşturuyor. Türkiye'ye terörizmle mücadelesinde yardım etmek istiyoruz.

"Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız"

Terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerinden biri Türkiye. İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. İleride de müttefik olarak verilen taahhütleri yerine getirecektir. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.

Görüşmemizde iş ilişkilerimizi de konuştuk. Yanımızda bulunan iş heyetleri, Türkiye'deki iş ikliminin müsait olduğunu, kaynak bulmanın kolay olduğunu, ihracat için büyük bir merkez olduğunu söylediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü mutabakatın önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, açıklamalarında NATO Liderler Zirvesi'ndeki üçlü mutabakatın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye yönelik ortak iradelerimizi belirledik. Bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim destekçisi olmuştur. Bu nedenle Madrid'de iki ülkenin katılımına onay verdik. Türkiye, PKK, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu örgütlerin hain saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik.

"İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliği istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz"

İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, bizde kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhütlerini vermesinden memnuniyet duyduk. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir.

Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. İsveç ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı.

"İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz"

Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. İade edilecek teröristlerin rakamları 30 olması 100 olması tartışılabilecek konular. 4 tanesi deport edildi. Bülent Keneş adlı teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için önem arz ediyor.

İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. YPG/PKK ile ilgili teröristler var. Biz 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli görevi terörle mücadeledir. Şu anda gerek İsveç gerek Finlandiya, bu teröristlerin PKK paçavralarıyla dolaşmalarını gördüğümüz zaman vatandaşımız bunun hesabını bize soruyor. 'Bunları görmüyor musunuz?' diyorlar.

"Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamaları gerekiyor"

NATO'daki dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamaları gerekiyor. Birçok Avrupa ülkesinde teröristler cirit atıyor. Almanya'da Hollanda'da, Fransa'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki temmuz ayına kadar bir süre var, haziran ayında da Türkiye'de bir seçim söz konusu. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım"