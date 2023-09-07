İsveç Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard'ın güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabullerini gerçekleştirdi.

Erdoğan bu kapsamda, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.

İsveç'in güven mektubunu sundu

Kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

NATO üyeliği yolunda İsveç-Türkiye ilişkileri

İsveç, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlattığı NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile karşı karşıya geldi.

Ülkedeki PKK sempatizanlarına yardım ve yataklık yapan İsveç yönetimi, Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde bu konuda taahhüt vererek Türkiye'den onay aldı.

Türkiye AB üyesi olsun mu anketi

Bu kapsamda, terör ve teröristlere yönelik yeni önlemler alma ve Türkiye'yi AB üyeliği yolunda destekleme sözü veren İsveç'te olumsuz olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak ülkede yağılan bir ankette, katılımcılara Türkiye'nin AB'ye üye olup olmaması soruldu.

Ankete katılanların yüzde 60'ı Türkiye'nin AB'ye katılmasına karşı oy kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)