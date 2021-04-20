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İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak terör örgütlerine verilen destek konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.
- AA
- 20.04.2021 - 18:19
- Güncelleme : 20.04.2021 - 18:36
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in teröristbaşı Mustafa Abdi bin Halil ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri tepki toplamıştı.
İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI
Dışişleri Bakanlığı, bu durum karşısında rahatsızlığını dile getirerek, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i çağırdı.
GÖRÜŞMENİN KINANDIĞI BELİRTİLDİ
Dışişleri Bakanlığı, Herrström'e Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla görüşme yapmasını kınandığını belirterek, terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlıklar dile getirildi.