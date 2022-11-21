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    İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.
    • 21.11.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 18:26
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    İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    İsveç'te terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne projeksiyonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan görüntü yansıtma eylemi gerçekleştirdi.

    Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi, konuyla ilgili görüşülmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    Terör örgütü propagandasına karşı somut adım atılması istendi

    Büyükelçiden terör örgütü propagandasına karşı somut adım atılması istendi.

    İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı #1


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