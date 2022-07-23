İsveç Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç’in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

"Beklentilerimiz vurgulanmıştır"

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Üçlü muhtıra imzalanmıştı

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.



