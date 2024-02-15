İsveç Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele taahhütlerimizi yerine getireceğiz Ülkesinin terörle mücadeleye ilişkin taahhütlerini yerine getireceğini belirten İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Söz konusu organın ilk toplantısını düzenleyerek güvenlik anlaşması üzerinde ilerlemeye hazırız" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO mutabakatı çerçevesinde terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin İsveç'in Türkiye ile güvenlik anlaşmasına imza atması konusunda anlaştığını hatırlattı.

Billström, "Türk parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz. Zaten iletişim halindeyiz" dedi.

"Kalıcı ortak mekanizmayı sürdüreceğiz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü dile getiren Billström, "Söz konusu organın ilk toplantısını düzenleyerek güvenlik anlaşması üzerinde ilerlemeye hazırız. NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında oluşturulan kalıcı ortak mekanizmayı da sürdüreceğiz. Bu mekanizma kalıcı olduğu için sağlam kalacaktır" diye konuştu.

"Hem Türkiye hem de İsveç açısından iyi olacağını düşünüyorum"

Billström, bu iş birliğini sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, "Terörle mücadelede bu kadar yakın bir iş birliğinin gelecekte hem Türkiye hem de İsveç açısından iyi olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin soruya Billström, "Elbette NATO ittifakını güçlendiren her şey memnuniyetle karşılanır. Türk Hava Kuvvetleri'nin geliştirilmesi de elbette bu yönde atılmış bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Macaristan parlamentosunun da bunu yapmasını bekliyoruz"

Billström, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan ile görüşmelere de değinerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiğini hatırlatıp, "Macaristan parlamentosunun da bunu yapmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye dahil bu adımları atan tüm üye devletlerin desteğini hissettiklerini belirten Billström, teşkilatın yeni bir üyesi olarak memnuniyetle karşılandıklarını dile getirdi.

Billström, "İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında bir mektup alışverişi oldu, bu konuda sonuç ne olacak, göreceğiz" diye konuştu.