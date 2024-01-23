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İsveç için son söz Genel Kurul'da! Görüşmeler başladı

İsveç için son söz Genel Kurul'da! Görüşmeler başladı Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.