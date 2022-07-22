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    İsveç istihbaratı, terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor

    İsveç istihbaratı, terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor

    İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, ülkelerinde bulunan terör örgütlerinin eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.
    • 22.07.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:26
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    İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz aylarda NATO üyesi olmak için başvuruda bulundu.

    Terör örgütü PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren diğer uzantılarına destek verdiği bilinen iki ülke, Türkiye'nin "red" oyu vermesinden dolayı birliğe girme konusunda sıkıntı yaşadı.

    Ardından Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile bir araya gelen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine destek konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul ederek 3'lü mutabakat imzaladı.

    Teröristlerin eylem yapması yasaklanmak isteniyor

    Yaşanan gelişmelerin ardından İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.

    SVD gazetesinin haberine göre Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.

    Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

    İsveç istihbaratı, terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor #1

    İsveç'te yine terör propagandası yapıldı

    Öte yandan Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yaptı.

    Göteborg kentindeki şehir merkezinde bulunan bazı direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çekildi.

    AA'nın haberine göre; daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, terör örgütünün paçavraları direklerden indirildi.

    İsveç istihbaratı, terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor #2

    İsveç istihbaratı, terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor #3

    İsveç istihbaratı, terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor #4


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