İsveç, NATO anlaşmasının ardından bir suçluyu Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti

İsveç, NATO anlaşmasının ardından bir suçluyu Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti

İsveç NATO anlaşmasının ardından dolandırıcılık suçundan aranan bir kişinin Türkiye'ye iadesine karar verdi. İsveç böylece NATO anlaşmasının ardından ilk defa bir suçluyu Türkiye'ye iade etmiş olacak.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

PKK ve diğer terör örgütlerinin propagandalarına ve barınmalarına izin veren bu iki ülkenin başvuruları, Türkiye'nin vetosuna takıldı.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözüldü.

Mutabakat imzalandı

Türkiye, iki ülke ile terör örgütlerini tanıdığı, suçluların iadesinin de kabul edildiğini içeren 10 maddelik bir mutabakat imzalayarak üyelik yolunu açtı.

Ankara, İsveç'e liste verdi

Anlaşma kapsamında Türkiye, İsveç'e iadesini istediği suçluların bir listesini verdi. Ankara, listeyi iletmesinin ardından listedekilerin iadesinin başlamamasından dolayı rahatsızlığını dile getirmişti.

İlk iade gerçekleşecek

Türkiye'de dolandırıcılık suçundan aranan 30'lu yaşlarındaki bu şahısın geri gönderilmesi, anlaşmanın ardından kamuya açıklanmış ilk suçlu iadesi olacak.

Reuters'a açıklamada bulunan İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, "Bu normal rutin bir konu. Adı geçen şahıs bir Türk vatandaşı ve Türkiye'de 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık suçlarından ceza almış." dedi.

"İadesine engel bir durum yok"

Johansson "Yüksek mahkeme bu konuyu inceledi ve şahsın iadesine engel teşhis eden bir durum olmadığına kanaat getirdi." dedi.

İsveç Adalet Bakanlığı sözcüsü, şahsın Türkiye'nin ilettiği listede olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Haberi ilk bildiren İsveç televizyon kanalı SVT, şahsın Türkiye'de kredi veya banka kartı dolandırıcılığı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Şüpheli suçlamaları kabul etmedi

SVT'de, geçtiğimiz yıldan bu yana İsveç'te tutuklu bulunan şahsın suçlamaları kabul etmediğini, din değiştirerek Hristiyan olduğu, askere gitmeyi reddettiği ve Kürt kökenli olduğu için hakkında bu cezanın verildiğini söylediği bilgisi yer aldı.

Türkiye'nin iadesini isteidği teröristler



