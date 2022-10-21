İsveç terör unsurlarına karşı polislerini harekete geçirdi

İsveç, Türkiye’ye mektup göndererek ülkedeki terör unsurlarına karşı polisi harekete geçirdiğini iletirken, anlaşma için somut adım attıklarını vurguladı.

NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç, imzalanan mutabakat zaptına bağlığını gözler önüne sermek için harekete geçti.

Türkiye'nin enişelerini gidermek üzere adımların atılacağını ifade eden İsveç, Kürt militanlara karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığını" özetleyen bir mektubu Türkiye'ye gönderdi.

6 Ekim tarihli ve Reuters tarafından görülen iki sayfalık mektupta İsveç'in Haziran ayında Madrid'de varılan anlaşmanın "uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlara dair 14 örnek yer alıyor.

SAPO, PKK mücadelesini yoğunlaştırdı

İsveç’in Türkiye’ye gönderdiği mektupta, üçlü anlaşmanın temel konularında sağlam adımlar atıldığı belirtilirken, İsveç’in terörle mücadele birimi Sapo’nun PKK ile mücadelesini yoğunlaştırdığı ve yetkililerin MİT ile Eylül ayında Türkiye’de üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği de aktarıldı.

İsveçli yetkililer mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığına hafta sonu gönderdiğini açıklarken, mektubun İsveç’in çabalarını kanıtlamak için kullanıldığı ve İsveç’in NATO üyeliğini desteklemek için gönderildiğini duyurdu.

Mektupta, “İsveçli yetkililer PKK’nın İsveç’in ulusal güvenliğine tehditte aldığı rol ve organize suçla bağlantısı ile ilgili yeni analizler yapıldı” denildi.

Bir diğer yandan Stockholm, Ankara'nın talebiyle 31 Ağustos tarihinde 1, 2019'dan beri de toplam 4 kişinin iade edildiğini vurguladı.

"İsveç, şüphelilerin iadesine yanıt vermeye bağlılığını hatırlatıyor"

Mektupta ayrıca, “İsveç, terör şüphelilerinin iadesine yanıt vermeye bağlılığını hatırlatıyor” ifadeleri kullanılırken, İsveç yasaları ve uluslararası iade anlaşmalarının da göz önünde bulundurulduğu hatırlatıldı.

"Yakında, Türkiye'den karar bekliyoruz"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında Macaristan ve Türkiye’nin yakında karar almasını beklediklerini söyledi.