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    İsveç: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık

    İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını, atacakları adımın kendi güvenliklerini de artıracağını söyledi.
    • 07.12.2022 - 19:17
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    İsveç: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve Türkiye'nin teröre destek verdikleri gerekçesi ile vetosuyla karşılaşan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçleri devam ediyor.

    Bu kapsamda Türkiye'nin şartlarını yerine getirmek üzere adımlar atmaya başlayan İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, NATO üyelik süreci ve Türkiye ile müzakerelere ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

    Stenström, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da imzaladığı muhtıra çerçevesinde gerekli adımları atma kararlılığını yineledi.

    Anlaşma kapsamında verilen taahhütlere, İsveç hükümeti tarafından öncelik verildiğini aktaran Stenström, "Hepimiz üzerinde çalışıyoruz, anlaşmayı tamamıyla yerine getireceğiz." dedi.

    "PKK için hayat zorlaşacak"

    Stenström, yeni terör yasasına değinerek, "Bununla herhangi bir terör suçuna, özellikle PKK'ya karışan herkes için (hayat) daha zorlaşacak." ifadesini kullandı.

    İstanbul'da, 13 Kasım'da, PKK/YPG tarafından düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini de ileten Stenström, İsveç'in, teröre karşı mücadelenin bir parçası olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

    "İsveç ve Türkiye arasında sahip olduğumuz ikili iyi ilişkiler, İsveç NATO üyesi olarak kabul edildiğinde daha da güçlü olacak." diyen Stenström, ülkesinin terörü ciddiye aldığını ve 3'lü muhtıranın gereklerini yerine getireceğine dikkati çekti.

    "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık"

    Oscar Stenström, İsveç'in değiştiğini dile getirerek, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu, ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi.

    Türkiye ve İsveç için, "Terörü finanse etmenin, PKK'yı finanse etmenin" bir tehdit olduğunu kaydeden Stenström, bunun İsveç toplumuna da zarar verdiğini belirtti.

    Stenström, "İsveç hiçbir terörist için güvenli bir liman olmamalı ve olmayacak, bu yüzden güvenlik hizmetlerimiz arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz. Bu hizmetlere ve savunmaya daha fazla fon ayırıyoruz. NATO'da birlikte işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

    İsveç: Türkiye nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık #1


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