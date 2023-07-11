İsveç: Türkiye'nin isteklerini önemsedik ve irade gösterdik Türkiye ile uzlaşmadan sonra ülkesinde değerlendirmelerde bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki isteklerini önemsediklerini ve ona göre bir irade gösterdiklerini söyledi.

AA NATO genişlemeye devam ediyor... Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için Türkiye yeşil ışık yaktı. Dün gerçekleşen Türkiye, NATO ve İsveç zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terör konusunda NATO içerisinde kurulacak yeni bir birimle çalışması, AB üyeliğinde Türkiye'ye desteği karşılığında onay verdi. Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye konuştu. İsveç Başbakanı yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi. "Türkiye'nin isteklerini önemsedik ve irade gösterdik" Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü TBMM'ye sevk etme kararına değinen Kristersson, "İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli." dedi.