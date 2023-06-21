İsveç, Türkiye’nin kararını bekliyor NATO’ya üyelik sürecinde bulunan İsveç, Türkiye’nin kararını bekliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm, “İsveç, Ankara’nın istediği bütün yükümlükleri yerine getirdi. Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylama vakti geldi” dedi.

İHA

Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylayan Türkiye, İsveç’in terörle mücadele tavrını gözlüyor…

Türkiye, PKK’nın faaliyetlerini tam anlamıyla kısıtlamayan İsveç’in daha sıkı önlemler alması istiyor.

Artık gözler Türkiye'de...

Bu kapsamda İsveç, 1 Haziran’da terör örgütlerine üyeliğini suç kapsamına alınmasını öngören yasayı yürürlüğe soktu.

Artık sözü tamamen Türkiye’ye bırakan İsveç, NATO’ya üyelik için geri sayıma geçti.

"Ankara'nın istediği bütün yükümlülükleri yerine getirdik"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm, süreçle ilgili net ifadeler kullandı.

Billstörm, “İsveç, Ankara’nın istediği bütün yükümlükleri yerine getirdi. Bizden istenilen neyse onu yaptık. Şimdi TBMM’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylama sürecini başlatması gerekiyor.” dedi.

"B planımız yok"

İsveç’in temmuz ayında Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne kadar üyeliğin onaylanacağı konusunda umutlu olduklarını dile getiren Billstörm, aksi bir durumda “B planı”nın olmadığını söyledi.

'İsveç'te gösteri yapmak serbest'

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın İsveç’in başkenti Stockholm’da bayraklarını dalgalandırarak gösteri düzenlenmesinin üzerine İsveç’te gösteri yapmanın serbest olduğunu söyleyen Bilsstörm, “Yasal olan şeyin her zaman uygun olmadığını da belirtiyoruz.” şeklinde konuştu.