İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşme Ankara'da başladı

İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşme Ankara'da başladı

NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyeti ile Türk heyetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu.

Başvuruya itiraz eden Türkiye, iki ülkeden terörle arasına mesafe koymasını istedi.

Bu çağrının ardından Türkiye'yi ikna etmek isteyen İsveç ve Finlandiya tarafları, görüşme talep etti.

Bunun akabinde iki ülkenin heyetleriyle görüşmek için, Dışişleri Bakanlığı tarih verdi.

Dışişleri Bakanlığı toplantının 25 Mayıs'ta Ankara'da düzenleneceği belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik görüşme başladı

Türkiye'nin veto ettiği başvuru üzerine dün akşam saatlerinde İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya geldi.

NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye gelen İsveç-Finlandiya heyeti ile Türk heyetin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin başladığı öğrenildi.

Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılıyor.

FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek

Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek.

Talepte bulunulan teröristlerin iadesinin gerçekleşmesi istenecek. Sokaklarda terör örgütü bayraklarıyla gösteri yapılmasının ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtilecek.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak

Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılması istenecek. Ankara'daki bu görüşme, önümüzdeki süreçte yürütülecek görüşme trafiğinin ilk adımı olacak.

Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanana kadar devam edilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.



