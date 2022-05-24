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    İsveç ve Finlandiya ile NATO istişarelerinin ayrıntıları belli oldu

    NATO'ya yeni üyeliklerle ilgili görüşme, yarın Ankara'da yapılacak. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan toplantıya katılacak isimler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:57
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    İsveç ve Finlandiya ile NATO istişarelerinin ayrıntıları belli oldu

    İki İskandinav ülkesi, Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu.

    Türkiye, başvuruları yapan İsveç ve Finlandiya'dan, terörle arasına mesafe koymasını istiyor.

    Bu kapsamda üç ülke arasında toplantı yapılması kararlaştırıldı.

    Toplantı Ankara'da yapılacak

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının, 25 Mayıs'ta Ankara'da düzenleneceği belirtildi.

    Masada Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal olacak.

    Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

    Bakanlık detayları paylaştı

    "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecektir."

    İsveç ve Finlandiya ile NATO istişarelerinin ayrıntıları belli oldu #1


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