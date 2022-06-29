NATO'dan yapılan açıklamaya göre, İsveç ve Finlandiya'nın üye olarak davet edildiği bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Görüşmeleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya katılma çabalarında Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Görüşme sonrası Türkiye'nin sunduğu şartlar, iki ülke tarafından kabul edildi.

Dünya basınında "Erdoğan'ın zaferi" olarak adlandırılan mutabakat sonrası, son dakika gelişmesi yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından kamera karşısına geçti.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya davet edildi

Genel Sekreter, Türkiye'nin kabulünden geçen iki ülkeyi, üye olarak davet etme kararının alındığını şu ifadelerle duyurdu;

"Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet etme kararı aldık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki mutabakat bunu mümkün kıldı. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum."

İsveç ve Finlandiya NATO'ya davet edildi ViDEO







"Yeni konsepti benimsedik"

NATO, geri kalan ifadelerinde "Müttefikler olarak yeni konsepti benimsedik" derken, Rusya'nın savaşa derhal son vermesini ve Ukrayna'dan geri çekilmesini istedi.

Savaşın devamı halinde ve Rusya'nın saldırganlığı karşısında NATO'nın Ukrayna'ya karşı desteklerinin süreceği aktarıldı.

Müttefiklerin güvenliğine doğrudan tehdit 'Rusya'

NATO Genel Sekreteri'nin geri kalan açıklamalarından satır başları;

"Savunma ve caydırıcılığımızı büyük ölçüde güçlendireceğiz. Müttefiklerimizin güvenliğine en büyük ve doğrudan tehdit Rusya'dır

Yeni konseptte Rusya tehdidine dikkat çekildi. Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor. Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya siyasal ve sahadaki desteğimizi artıracağız.

Çıkarlarımızı, güvenliğimizi ve değerlerimizi sınayan Çin, kurallar üzerine inşa edilmiş uluslararası düzeni baltalıyor.

"Ukrayna adaylığı konusunda kapımız açık"

İsveç ve Finlandiya'nın adaylık sürecinin hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak."