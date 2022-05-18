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    İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya başvurdu

    İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu. Başvurular NATO Başkanı Jens Stoltenberg'e devredildi.
    • 18.05.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:54
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    İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya başvurdu

    Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

    Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

    ‘İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği NATO güvenliğini artıracak’

    Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

    İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

    “Tarihi bir adım”

    “Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız.”

    ‘Tüm müttefikler mutabık’

    AA'nın haberine göre Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.


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