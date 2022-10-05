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    İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    İsveç'te bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin içerikler yayınlanması nedeniyle Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:55
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    İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir program yayınlandı.

    Çirkin ifadelerin ve görüntülerin yer aldığı program büyük tepki çekti.

    Türkiye'de de gündeme gelen iğrenç yayın için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

    AA'nın haberine göre İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    "Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi"

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

    Diplomatik kaynaklar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

    İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı #1


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