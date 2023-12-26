İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi İsveç’in NATO’ya üye olabilmesi için TBMM’de Dış İşleri Komisyonu’nda görüşülen üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

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Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı.

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri.

İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.

"Karar Türkiye'ye ait"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz haftalarda İsveç basınına ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirten Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.

Yeni gelişme yaşandı

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için yeni bir gelişme yaşandı.

Teklif komisyonda kabul edildi

İsveç’in NATO’ya üye olabilmesi için TBMM’de Dış İşleri Komisyonu’nda görüşülen üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

İyi Parti ve Saadet hayır dedi

Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İyi Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi.

DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi gerekiyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Dışişleri Komisyonu'nun protokolü onaylamasıyla metin, TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak. Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor.

İttifakın 32. üyesi

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29’u İsveç’in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.