İsveç'in NATO üyeliği TBMM'den geçti! ABD Türkiye'ye F-16 satışını destekliyor... ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin uluslararası gündemlerinden biri de ABD'den F-16 tedariği.

Sürüncemeye uğrayan konu artık sonuca ulaşıyor.

Türkiye'ye F-16 satmaya yeşil ışık yakan ABD, İsveç'in NATO üyeliğini işaret etmişti.

Öyle ki ABD, F-16 satmak için İsveç'in üyeliğinin kabul edilmesi şartını koydu.

NATO müttefiki olmayı hedefleyen İsveç, ülkedeki PKK protestoları ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gösterileri nedeniyle Türkiye'nin vetosuna takıldı.

İsveç'in üyeliğine onay TBMM'den geçti, F-16 satışı için kapı aralandı

Türkiye'den onay alamayan İsveç ile süreç devam ederken, yeni gelişmeler de sırayla geldi.

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Türkiye'ye F-16 satışı ABD'nin güvenlik çıkarlarına uygun"

Akabinde ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

"F-16 satışı NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır"

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti.

Biden destek veriyor

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurguladı.

Blinken memnuniyetini dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye neden F-16V uçağı ve modernizasyon kitleri almak istiyor?

F-16 uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin asli unsuru niteliğinde olup, ana vurucu gücünü teşkil ediyor.

1987 ile 2012 yılları arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden 270 adet çeşitli modellerde F-16 uçakları satın aldı. Halihazırda Türkiye, ABD ve İsrail'den sonra en fazla F-16 uçağına sahip ülke konumunda.

Başta terörle mücadele olmak üzere karşılaştığı güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye, söz konusu uçakların en aktif kullanıcılarından biri oldu.

Dolayısıyla Türk Hava Kuvvetlerinin uçak üzerinde ciddi bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olması, yeni ve gelişmiş F-16'ların hizmete alınmasını rasyonel bir seçim kılıyor.