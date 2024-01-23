İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülecek

TBMM'nin en önemli gündemlerinden biri İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu..
Genel Kurul'da oylanacak
İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili düzenleme bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.
Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'a katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu aranacak.
Yasanın, Parlamento onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalanması gerekiyor.
NATO'nun 32. üyesi olacak
İsveç, TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması halinde NATO’nun 32. üyesi olarak Avrupa-Atlantik güvenlik ittifakına katılacak.
İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi.
Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış