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İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülecek

İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülecek Meclis'te, İsveç'in NATO'ya üyeliği en önemli konulardan biri olarak görüşülecek. Protokol bugün TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde yer alacak.