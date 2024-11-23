İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

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İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'la görüşen Thuberg'in ziyareti belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehirin açıklamasında, Thunberg ile görüşmede, ortak çalışmalarla çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunması için iş birliği mesajları verildiği belirtildi.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünya genelinde milyonlarca genci iklim değişikliği konusunda daha fazla eylem talep etmeye teşvik eden "İklim için Okul Grevi" olarak da bilinen "Gelecek için Cuma Günleri" hareketinin kurucusu.

21 yaşındaki Thunberg, 2019 yılında Time Dergisi'nin Yılın Kişisi Ödülü'nü kazanan en genç isim oldu.

Thunberg, dünya liderlerine yönelik iklim değişikliğiyle ilgili duyarlılık çağrıları, Birleşmiş Milletler’deki etkili konuşmaları ve özellikle gençler arasında iklim değişikliği konusunda dünya kamuoyunun farkındalığını artırmasıyla tanınıyor.