İsveç'te Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı

Eurovision Şarkı Yarışması 11 Mayıs'ta İsveç'te gerçekleşecek.
Göteborg Post gazetesine Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yarışma kurallarına ilişkin açıklama yapıldı.
Filistin bayrağı açmak yasak
Yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.
İsrail'in yarışma katılımı protesto edilecek
İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.
Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.
Geniş güvenlik önlemleri alınacak
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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