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İsveç'te Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı

İsveç'te Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı Bu yıl İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla içeri girmek isteyenleri engelleneceği duyuruldu.