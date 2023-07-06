İsveç'te terör örgütü PKK/YPG üyesine ilk kez hapis cezası verildi Terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.

AA

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İsveç, henüz Türkiye'nin beklediği hamleleri tam olarak gerçekleştirmedi.

İsveç, terörle mücadele yasasını 1 Haziran'da yürürlüğe soksa da Stockholm, Ankara'nın istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri iade etmedi.

Türkiye, İsveç'in bu adımları atmaması halinde NATO üyeliğine onay vermeyeceğini açıkça belirtti.

İsveç'ten ilk adım geldi

İsveç için süreç daralırken Brüksel'de düzenlenecek kritik toplantı öncesi İsveç'ten ilk adım geldi.

Terör örgütüne haraç topluyordu

Stockholm Bölge Mahkemesi, PKK'lı bir kişinin "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Türkiye'ye iade edilecek

Açıklamada, terör örgütü için haraç toplayan zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

İlk kez hapis cezası verildi

Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye iadesini istemişti

Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.

Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti.

İsveç'teki önemli elemanlarından birisi

İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi, terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'yi göstermişti.

Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş." ifadesini kullanmıştı.