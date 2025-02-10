AA & Ensonhaber

Stockholm polisinin AA muhabirine verdiği bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson’un psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ancak evinde yapılan aramalarda ideolojik bir bağlantıya dair yazılı veya dijital materyal bulunmadığı ifade edildi.

ÖLDÜRÜLEN 10 KİŞİDEN 8'İ GÖÇMEN KÖKENLİ

Örebro polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırıda yaşamını yitiren 10 kişiden 7’sinin kadın, 3’ünün ise erkek olduğu belirtildi. Ayrıca saldırganın intihar ettiği duyuruldu. Ölenlerden 8’inin göçmen kökenli olduğu, bunlardan 2’sinin Suriye, diğerlerinin ise Eritre, İran, Bosna-Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olduğu kaydedildi. Ayrıca, ölenlerden ikisinin İsveç vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

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"AVRUPA'DAN DEFOLUN" DİYEREK ATEŞ AÇTI

Saldırı, 4 Şubat’ta Örebro’daki Risbergska Lisesi kampüsünde, yerel saatte 12.30’da gerçekleşmişti. Olayda saldırgan dahil toplamda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer, saldırganın 35 yaşındaki Rickard Andersson olduğunu duyurdu. İsveç medyasında, saldırganın "Avrupa’dan defolun" şeklinde bağırarak etrafındakilere ateş açtığına dair görüntüler yer almıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına dair yaptığı açıklamada, bu olayın İsveç tarihindeki en korkunç katliam olarak tanımlandığını belirtti. Kristersson, halkına birlik çağrısında bulunarak, "Göçmen kökenli insanlar için bu durum özel bir kırılganlık duygusu yaratmıştır." şeklinde ifadeler kullandı.