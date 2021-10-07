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- İsveç'ten Erbil'e giden heyet, HDP'yle Öcalan fotoğrafı altında görüştü
İsveç'ten Erbil'e giden heyet, HDP'yle Öcalan fotoğrafı altında görüştü
HDP'nin Erbil'deki temsilciliğine giden İsveç Parlamento üyeleri ve Sol Parti heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında görüşme sağladı.
- İHA
- 07.10.2021 - 11:06
- Güncelleme : 07.10.2021 - 12:35
HDP'nin Erbil'de bulunan temsilciliği, dün İsveç'ten gelen bir grubu konuk etti.
İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti’den oluşan heyet, HDP'nin Erbil temsilciliğinde parti üyeleri ve yetkililerce karşılandı.
Gelen heyetle yapılan görüşmede çekilen fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı da ortaya çıktı.
ERBİL TEMSİLCİLİĞİNDE ÖCALAN FOTOĞRAFI
22 yıl önce yakalanarak Türkiye'de tutuklanan eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın büyük bir fotoğrafının duvarda asılı olduğu görüldü.
GÖRÜŞME, ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI ALTINDA YAPILDI
Yapılan görüşmenin, PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında gerçekleşmesi dikkat çekti.