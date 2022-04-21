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    İsveç'ten NATO üyelik başvuru sürecini hızlandırma kararı

    İsveç'ten NATO üyelik başvuru sürecini hızlandırma kararı

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için ulusal güvenlik raporunun iki haftada tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.
    • 21.04.2022 - 19:44
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 19:45
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    Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası başlayan savaşta 57'nci güne girildi.

    Savaş devam ederken Rusya ile gerilimli ülkeler de önlemlerini almak istiyor.

    Bu ülkelerin başında ise İsveç ve Finlandiya geliyor.

    İki ülkenin NATO'ya üyelik talepleri günden güne artarken bugün İsveç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

    İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile bir araya gelen Linde, buluşmanın ardından basın açıklamasında bulundu.

    "NATO için hazırlanan raporu 31 Mayıs'tan 13 Mayıs'a çekilmesi yönünde hemfikiriz"

    İsveç'in NATO'ta üyelik başvuru sürecini değerlendiren Linde, ''NATO için hazırlanan ulusal güvenlik raporunun 31 Mayıs yerine 13 Mayıs'a çekilmesi yönünde hemfikiriz. Bu çerçevede raporun iki hafta içinde tamlanmasını öngörüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın dün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde sonuçlar doğuracağı açıklamalarına da cevap veren Linde, ''Rusya bizi defalarca tehdit etti. Her ülkenin kendisine göre güvenlik politikalarına karar vermesine saygı duyulmalı. Ulusal güvenlik raporunda Rusya'nın durumu da göz önüne alınacak.'' şeklinde konuştu.

    NATO'ya başvurma kararı ulusal güvenlik raporunu da etkileyecek

    Linde, Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine başvurma kararının ulusal güvenlik raporunu da etkileyeceğini sözlerine ekledi.

    AA'nın aktardığına göre Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç'i NATO üyeliğine iten etkenin Finlandiya'nın istekli davranması olduğunu kaydetti.

    Öte yandan ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in yaptığı ankete göre, İsveçlilerin yüzde 57'sinin NATO üyeliğini desteklediği ortaya çıktı.

    Ukrayna- Rusya savaşından önce anketlerde İsveçlilerin yüzde 30'unun NATO üyeliğini desteklediği belirtiliyordu.

    İsveç ten NATO üyelik başvuru sürecini hızlandırma kararı #1


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