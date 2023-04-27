İsveç'ten PKK açıklaması: Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyleyen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var" dedi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılım süreci hakkında Dahens Nyheter gazetesine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Billström, "Terör örgütü PKK'nın İsveç'te daha önceden bilinmeyen geniş faaliyetleri var. Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni bu. Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var" değerlendirmesinde bulundu.

PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez" derken 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin de karşılanacağını anlattı.