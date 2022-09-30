İsveç'ten, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına izin çıktı

İsveç, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına izin verdiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının çıkışının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilme serüveni başlamıştı.

NATO müttefiki Türkiye'den terör örgütü sorunu kapsamında onay alamayan İsveç ve Finlandiya ile görüşmeler de beraberinde gelmişti.

"Türkiye'ye silah satabiliriz"

Kararın sonu mutabakata bağlanırken, NATO üyeliği sürecinde İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, "Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Ambargo kaldırıldı

Yaşanan son dakika gelişmesine göre İsveç, 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırdı.