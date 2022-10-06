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    İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü muhtıraya uygun davrandığını ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.
    • 06.10.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:41
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    İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı girişinde konuştu.

    Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Andersson, "Nasıl bir görüşme yapacağımıza bakacağız ama İspanya'daki NATO toplantısından sonra bir anlaşma ve mutabakat muhtıramız var. Biz ona uygun davranıyor ve çalışıyoruz. Bunu elbette Erdoğan'a söyleyeceğim." dedi.

    Liderlerin AST ile ilgili mesajları

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AST toplantısının "aşırı derecede" önemli olduğunu dile getirdi.

    Bu ilk toplantının öneminin Avrupa kıtasında herkesin aynı sınamaları paylaşmasından geldiğini vurgulayan Michel, Avrupa kıtasında daha fazla istikrar, daha fazla güvenlik ve barışı sağlamak için iş birliği ve koordinasyonu nasıl artıracaklarını ele alacaklarını belirtti.

    Michel, "İyimserim çünkü davet edilen 44 ülkenin katılma kararı vermesi ilk olumlu sinyal." dedi.

    İsveç ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu #1

    İsveç ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu #2


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