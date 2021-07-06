İşverene SGK prim desteği: SGK primleri kaç ay karşılanacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işverene SGK prim desteği verileceğini duyurdu. Peki SGK primleri kaç ay karşılanacak? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverene verilecek SGK prim desteğinin her işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK prim ve vergilerini karşılayacaklarını duyurdu.

Peki SGK primleri kaç ay karşılanacak? İşverene prim desteği ne zamana kadar verilecek? Her işçi için SGK prim desteği verilecek mi? İşte detaylar...

İŞVERENE SGK PRİM DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısın'ın ardından toplantıda alınan kararları duyurmak için ulusa seslendi.

Erdoğan, yıl sonuna kadar yapılacak işe alımlarda işverenlere destek verileceğini duyurdu. Buna göre, yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergiler 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.