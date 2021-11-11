İşverenlerden asgari ücretle ilgili 4 öneri

Asgari ücret zammının belirlenmesine sayılı günler kala işverenler taleplerini sıraladı.

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammında...

1 ay sonra belirlenecek olan asgari ücret zam miktarı için şimdiden sendikalardan öneriler gelmeye başladı.

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken AK Parti'den yapılan son açıklmaya göre bu yıl yapılacak zam için 19 yıl içindeki en büyük zam olacağı bildirildi.

Konuyla ilgili işverenlerden de teklifler geldi.

İşverenler adına açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagi çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı:

ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİYİ DEVLET KARŞILASIN

Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz.

PRİM DESTEĞİ YENİDEN BELİRLENMELİ

2016 yılında 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmalı.

YEMEK BEDELİ İSTİSNASI

Diğer kriterler günün şartlarına göre yeniden revize edilmeli. Mesela gelir gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası. Yemek bedeli günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60’ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21’e kadar indi. Yemek bedeli istisnasında günlük asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmeli.

İŞVERENİN ÖDEDİĞİ PRİM

Son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı, hâlihazırda brüt asgari ücretin 7,5 katı olacak şekilde belirleniyor. Dolayısıyla asgari ücrette enflasyon üzerinde yapılan her artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti getiriyor. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması işveren adına hakkaniyetli bir tutum olacaktır.