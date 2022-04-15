İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! Türkiye'ye kapılarını açtı: Sağlık, mühendislik, teknik personel.

İsviçre, 85 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Yurt dışında çalışmak isteyenler ise İsviçre işçi maaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları neler? sorularına yanıt arıyor.

Dünyanın en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre, kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyor.

Personel eksiği olan ülkeye, başta sağlık sektörü olmak üzere turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis gibi çeşitli kadrolar için alım yapılacağı duyuruldu.

85 bin civarında vasıflı vasıfsız işçi alımı yapacak olan İsviçre, yurt dışında çalışmayı hayal edenlerin araştırdığı konular arasında yerini aldı.

Türkler de, Almanya gibi, İsviçre'ye ülkeye de belirli şartlarda gidebilecek.

Peki İsviçre'ye nasıl gidilir? İsviçre işçi maaşı ne kadar? İsviçre işçi alımı şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

İsviçre iş başvurusu nasıl yapılır?

İsviçre'de iş sahibi olmak için, işçi arayan insan kaynakları şirketleri ya da iş bulma kurumu Dynajobs gibi yerlere başvurup önce uygun işi bulmak ve kabul almak gerekiyor.

Şartlar

İşverenin daveti ile çalışma vizesi almak için gerekli şartlar ise genelde şu şekilde oluşuyor:

Yabancı dil seviyesi

İsviçre’de devlet yardımı ya da herhangi bir şekilde sosyal yardıma muhtaç olunmayacağının kanıtı

İkamet edilecek bir ev

İsviçre asgari işçi maaşı 2022

2020 yılında yapılan referandum sonrasında İsviçre saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına, aylık ücret 4 bin İsviçre Frangına çıktı. Bu da saatlik olarak 360 TL, aylık ise 62 bin TL maaş anlamına geliyor.