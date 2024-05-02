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Terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da provakatif eylemleri sürüyor...
Avrupa'da yuvalanan terör örgütü PKK sempatizanları, bu defa Bayraktar TB2'ye yönelik bir eylem gerçekleştirdi.
Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerinden olan ve dünyada en fazla ülkeye satılan SİHA ünvanına sahip olan Bayraktar TB2, PKK yandaşlarının hedefi oldu.
Maketini yaktılar
İsviçre'nin Winterthur bölgesindeki eylem düzenleyen terör örgütü PKK sempatizanları, Bayraktar TB2 maketini yaktı.
Terör örgütü PKK yandaşlarını ellerinde bebek katili PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan’ın bulunduğu flamaların olduğu görüldü.
Yüzleri maskeli olan kişilere kimsenin müdahale etmediği ve bölgede polis olmaması da dikkati çekti.
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