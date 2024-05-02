İsviçre'de terör örgütü PKK sempatizanları, Bayraktar TB2 maketini yaktı İsviçre'de terör örgütü PKK sempatizanı olan iki kişi, Bayraktar TB2 maketini ateşe verdi.

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ensonhaber.com

Terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da provakatif eylemleri sürüyor...

Avrupa'da yuvalanan terör örgütü PKK sempatizanları, bu defa Bayraktar TB2'ye yönelik bir eylem gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerinden olan ve dünyada en fazla ülkeye satılan SİHA ünvanına sahip olan Bayraktar TB2, PKK yandaşlarının hedefi oldu.

Maketini yaktılar

İsviçre'nin Winterthur bölgesindeki eylem düzenleyen terör örgütü PKK sempatizanları, Bayraktar TB2 maketini yaktı.

Terör örgütü PKK yandaşlarını ellerinde bebek katili PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan’ın bulunduğu flamaların olduğu görüldü.

Yüzleri maskeli olan kişilere kimsenin müdahale etmediği ve bölgede polis olmaması da dikkati çekti.