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- İsviçre'de yaralanan inek, helikopterle meradan alındı
İsviçre'de yaralanan inek, helikopterle meradan alındı
Yaralanmalarının ardından tedavi edilmek üzere yayladan helikopterle alınan inekler, objektiflere yansıdı.
- REUTERS
- 28.08.2021 - 14:24
- Güncelleme : 28.08.2021 - 14:46
Cuma günü İsviçre Alpleri'nin yüksek çayırlarında bir grup inek yaralandı.
Yaralan inenkler için, meraya helikopter gönderildi.
Deniz seviyesinden yaklaşık bin 950 metre (6.400 fit) yükseklikte olan Klausenpass dağ geçidinin yakınına inen helikopter, inekleri aldı.
TEDAVİYE HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜLER
Helikoptere halat yardımıyla bağlanan inekler, tedavi edilmek üzere ilgili yere götürüldü.