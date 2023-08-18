İsviçre'den Türkiye'deki muhalefete akıl: Erdoğan karşısında tek şansınız yeniden birlik olmak Türkiye'de gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde muhalefet partilerine akıl veren İsviçre merkezli Neue Zürcher Zeitung, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçim kazanmanın tek yolunun muhalefetin yeniden birlik olmasından geçtiğini vurguladı.

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14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye, seçimini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalara ara vermeden başlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başını çektiği muhalefet kanadı ise birbirine düştü.

Seçim yenilgisinden sorumlu tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmazken Millet İttifakı ortakları da peş peşe ittifakı derinden sarsan açıklamalarda bulundu.

İsviçre'den muhalefete taktik

İsviçre merkezli Almanca yayınlar yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) isimli medya organı Türkiye'de gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde muhalefet partilerine akıl verdi.

"Türk muhalefeti, Erdoğan karşısındaki yenilgiyi hâlâ sindiremedi ve kavgaya tutuştu" denilen haberde, "Erdoğan arkasına yaslanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçim kazanmanın tek yolunun muhalefetin birlik olmasından geçtiğini vurgulayan NZZ, "Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı" dedi.

Hedefte Kılıçdaroğlu var: Kaybetti ama bırakmıyor

"Kılıçdaroğlu bir kez daha kesin olarak yenilmesine rağmen parti liderliğinden ayrılmıyor" vurgusu yapılan haberde, "Kılıçdaroğlu öz eleştiri yapma ihtiyacı duymuyor. Seçimden sonra kaybetmediğini, sadece kazanamadığını söyledi. Erdoğan hükümeti için CHP içerisindeki kavga göklerden gelen bir hediye. Muhalefet kendisi ile meşgulken özellikle yerel seçimlerden hükümet için tehlike teşkil etmiyor" denildi.

"Kavgayı sonlandıramazlarsa yerel seçimler için durum parlak görünmüyor" ifadelerine yer veren NZZ, "Hükümet karşıtlarının Erdoğan karşısında tek şansı birlik olmak ama mayıs yenilgisi sonrası altılı masa ittifakından eser kalmadı" görüşünü okuyucularına aktardı.