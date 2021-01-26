- Haberler
- Gündem Haberleri
- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etti
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etti
İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.
- AA
- 26.01.2021 - 14:58
- Güncelleme : 26.01.2021 - 15:10
İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde yeni bir evreye girildi.
Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.
ÇOĞUNLUĞU RİSKE GİRİNCE İSTİFA GELDİ
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılması sonrasında Senato'daki çoğunluğu riske giren Conte'nin, Adalet Bakanı Alfonso Bonafede için Senato'da yapılacak oylamada hükümetinin azınlıkta kalma ihtimalinin belirmesi üzerine istifayı gündeme aldığı belirtilmişti.