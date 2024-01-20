İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.
İtalya Başbakanı'nı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Giorgia Melonu resmi ziyaret için geldiği İstanbul’da soluğu Kapalıçarşı’da aldı.
Halıcıları ve kuyumcuları dolaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bugün 18.00 sıralarında görüşmesi beklenen Meloni, Kapalıçarşı’ya gizlice yaptığı ziyarette halıcıları ve kuyumcuları dolaştı.
Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile yaklaşık 1.5 saat görüşen Meloni, gezisine devam etti.
Türk tatlılarına bayıldı
Meloni’nin Kapalıçarşı’da tarihi restoranda yemek yedi.
Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi.
Başbakan Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.
İlber Ortaylı eşlik etti
Meloni'nin Kapalıçarşı ziyaretinde ünlü tarihçi İlber Ortaylı eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
İtalya Başbakanı Meloni'nin bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
Bu, Meloni'nin Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
İtalyan Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'deki COP28 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
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