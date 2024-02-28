İtalya Başbakanı Meloni'ye AA'nın 'Kanıt' kitabı hediye edildi Gazze'de yaşananların yer aldığı ve İsrail'in suçlarını belgeleyen Kanıt adlı kitap, AA muhabirince İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye tanıtıldı. Meloni, "Son derece ilginç bir çalışma" dedi.

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AA

Anadolu Ajansı (AA), 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'deki savaşa ilişkin bir çalışmaya imza attı.

İsrail'in kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin çoğu ülke, delil yetersizliği tezini ileri sürdü.

Delillerin yer aldığı kitap: Kanıt

Bunun üzerine AA, foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman ekibin ele aldığı 'Kanıt' adlı kitap; Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlandı.

Meloni'ye tanıtıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da mukim yabancı muhabirlerin üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği'nin yemeğine katıldı.

Yemekte Başbakan Meloni'ye, AA Roma Muhabiri Barış Seçkin tarafından İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

"İlginç bir çalışma..."

Meloni, "Kanıt"ı inceleyerek "Son derece ilginç bir çalışma, bu kitap hediyeniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)