İtalya Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan PKK sempatizanları, dün İtalya'nın başkenti Roma'da söz de örgüt lehine yürüyüşte bulunmuştu.

Yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşınmıştı.

AA'da yer alan habere göre, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

İtalya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022'de Roma'da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

Türkiye'nin İtalya'ya PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlık yinelendi

Türkiye'nin PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede ayrıca, terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.