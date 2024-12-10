İtalya: Suriye için Türkiye önemli bir muhataptır

AA & Ensonhaber

Uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye konusuna dikkatle yaklaştıklarını belirtti.

Tajani, "Suriye'deki durumla alakalı iyimserim. Başka ülkelerden, Lübnan'dan, Türkiye'den dönenler var. Durumun doğru yöne gidebileceğine inanıyorum ama temkinli olmalıyız" dedi.

Antonio Tajani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Suriye'de Hristiyan azınlıkların korunması konusu da dahil olmak üzere uzun bir görüşme yaptığını anımsatarak, "Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmek için önemli bir muhataptır" diye konuştu.

"DURUMU DAKİKA DAKİKA İZLİYORUZ"

Tajani, Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ahmed eş-Şera'ya da değinerek, "Dünya nezdinde itibar kazanmak istiyor, bakalım bu duruşlarını somut adımlar takip edecek mi? Durumu dakika dakika izliyoruz çünkü Suriye'nin istikrarı Orta Doğu'nun istikrarı için esastır" ifadelerini kullandı.

Şam'daki büyükelçiliklerine silahlarıyla giren ve büyükelçiliğe ait 3 aracı götürenlerin silahlı suçlular olduğunu, bununla beraber durumun kontrol altında olduğunu dile getiren Antonio Tajani, "Durumun gelişimini takip etmek ve Orta Doğu'nun bu bölgesinde İtalya olarak bulunmak amacıyla Şam'daki büyükelçiliğimizi açık bırakma kararı aldık" dedi.

Tajani, Suriye'deki İtalyanlar için bir sorun olmadığını, yaklaşık 300 kişiden bazılarının Lübnan'a geçerek bu ülkeden çıktığını, ancak diğerlerinin kalmak istediğini çünkü bazılarının ailelerinde Suriyelilerin de olduğunu, her birinin durumunu bakanlıklarındaki kriz masası aracılığıyla takip ettiklerini kaydetti.