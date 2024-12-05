İtalya, Türk öğrencilerine vize başvurularını durdurdu

Haber Merkezi

İtalya ile vize krizi her geçen gün derinleşiyor...

İtalya'da eğitim almak isteyen gençleri üzecek haber Türkiye'de İtalya vize başvuruları için yetkili kurum olan iData'dan geldi.

Yaşanan son gelişmede İtalya, uzun dönemde Türk öğrencilere kapıyı kapattı.

İtalya'da eğitim hakkı kazanan ancak vize engeline takılan öğrenciler ise duruma isyan etti.

3 YILLIK VİZE BAŞVURULARI DURDURULDU

iData'dan 29 Kasım'da yapılan açıklamada, yeni vize politikasının 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Açıklama kapsamında, 3 yıllık lisans programları, yüksek lisans (master) programları, tek derslik üniversite dersleri, yıllık Erasmus programları ve AFAM (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için yapılacak vize başvurularının "hiçbir koşulda" kabul edilmeyeceği duyuruldu.

HANGİ BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

Ancak, öğrencilerin yapacağı bazı başvuruların ise kabul edileceği bildirildi.

Alınan karara göre, 1 yıllık yüksek lisans programları, çok yıllı doktora programları, dil kursları, foundation (hazırlık) programları, 1 yıldan kısa süren Erasmus programlarına yapılacak vize başvurularının kabul edileceği kaydedildi.