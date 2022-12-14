İtalya, Türk SİHA'ları için sıraya giren ülkelerden biri oldu

İtalya, Türk SİHA'ları için sıraya giren ülkelerden biri oldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G-20 Zirvesi'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk SİHA'sı almak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları dünyanın gündeminde.

Libya'dan Azerbaycan'a, Ukrayna'dan sınır ötesi operasyonlara birçok sahada başarısını ispat eden SİHA'lar, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline geldi.

Teknolojisi sürekli gelişen, bu alanda öncü olan SİHA'lar birçok ülkeye satıldı, birçoğu ile ise anlaşma süreci devam ediyor.

İtalya Türk SİHA'sı istiyor

Bu kapsamda Türk SİHA'ları İtalya'nın da gündeminde.

Meloni G-20'de talebini iletti

İngiltere merkezli Middle East Eye'den Ragıp Soylu'nun haberine göre konu geçtiğimiz ay Endonezya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde gündeme geldi.

Yasa dışı göçle mücadelede kullanılacak

Burada Meloni, Erdoğan'a ülkesinin Türk SİHA'larıyla ilgilendiğini ve SİHA satın almak istediklerini belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İtalya'nın Türk SİHA'larını yasa dışı göçle mücadele amacıyla istiyor.