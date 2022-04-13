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    İtalya: Türkiye barış için en çok çalışan ülke

    İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna-Rusya savaşında barış için en çok çaba harcayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
    • 13.04.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 16:33
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    İtalya: Türkiye barış için en çok çalışan ülke

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun üzerinden 49 gün geçti.

    Bölgede çatışmalar devam ederken başlayan müzakerelerde Türkiye'nin ev sahipliğinde üst düzey iki görüşme gerçekleştirildi.

    Türkiye'nin barış için bu çabaları da dünyada olumlu karşılandı.

    Bu kapsamda İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bu konuda açıklamalarda bulundu.

    "Barış için en çok çalışan ülke Türkiye"

    AA'nın haberine göre Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor." dedi.

    İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı "güçlü sözlerle" bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti.

    Bakan Di Maio, yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mali kaynaklarını kesmezlerse, Rus liderin bu savaşı finanse etmeyi sürdüreceğini ve kazanacağı düşüncesiyle masaya oturmayı hiç düşünmeyeceğini vurguladı.

    İtalya: Türkiye barış için en çok çalışan ülke #1

    İtalya: Türkiye barış için en çok çalışan ülke #2


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