Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.003
-0.83%
EXEN Coin
27.69
-1.77%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İtalya’da 23 Ekim’den bu yana en düşük can kaybı

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 121 bin 177’ye yükseldi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 21:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya’da 23 Ekim’den bu yana en düşük can kaybı

    İtalya’da koronavirüs salgınında günlük can kayıpları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 bin 872 koronavirüs testi yapıldığı ve 9 bin 148 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 44 bin 762’ye ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 144 CAN KAYBI

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 144 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 177’ye yükseldiğini açıkladı. İtalya’da bugün 23 Ekim’den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

    Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 637 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 430 bin 906 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 2 kişi artarak 2 bin 524’e yükseldi.

    İtalya'da bugüne kadar 20 milyon 524 bin 435 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 176 bin 903 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya’da 23 Ekim’den bu yana en düşük can kaybı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir