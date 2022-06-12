İtalya'da düşen helikopterden son görüntüler

Dördü Eczacıbaşı çalışanı yedi kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasındaki yolculardan biri, olaydan kısa süre önce oğluna video gönderdi.

İtalya'nın Lucca kentinden havalandıktan sonra Cusna Dağı'na düşen 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin enkazı, 3 günlük çalışmaların ardından dün öğle saatlerinde bulunmuştu.

Enkaz bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine de ulalışmıştı.

Acı kazanın ardından helikopter içerisinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı.

Lübnanlı yolcu oğluna video gönderdi

İHA'nın haberine göre; hayatını kaybedenlerden biri olan Lübnanlı iş insanının, kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği video tespit edildi. Yanında bulunan pilotu ve helikopterin içerisini gösteren iş insanı, daha sonra kamerasını gökyüzüne çevirdi. Görüntülerde gökyüzünün bulutlu ve havanın kapalı olduğu dikkat çekti.

Eşi de Beyrut'taki patlamada vefat etti

Öte yandan; üç çocuk babası olan iş insanının 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki patlamada mücevher tasarımcısı eşi Hala Tayah'ı kaybettiği öğrenildi.

Lübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video