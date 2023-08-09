İtalya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 ölü İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Akdeniz ve Ege, göçmenlere yine mezar olmaya devam ediyor...

Dünyanın yaşadığı göçmen krizinde en yoğun bölgelerden biri olan bu noktada yine bir facia yaşandı.

Tunus’un Safakes limanından hareket eden sığınmacı teknesi İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.

41 kişi hayatını kaybetti

İtalyan ANSA haber ajansından alınan bilgilere göre, teknede bulunan 41 sığınmacının hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknede bulunan 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

15 kişide can yeleği vardı

Lampedusa Adası’na getirilirken Fildişi Sahili ve Gineli 4 kişi, teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu ifade ederek, 6 saatlik yolculuğun ardından teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi.

Teknenin İtalya’nın Sicilya Adası’na doğru hareket ettiği öğrenildi.

2014'ten itibaren 14 bini aşkın kişi öldü

Öte yandan Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.