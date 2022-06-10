İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor

İtalya'ya fuara giden 4'ü Eczaşıbaşı çalışanı 7 kişinin bulunduğu helikopter dünden beri kayıp.

İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından kalkış yapan Augusta Koala AW119 tipi helikopter, bir süre sonra radardar kayboldu.

Bunun üzerine Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde arama çalışmaları başlatıldı.

Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, helikopterde 7 kişi bulunuyordu.

4'ü Eczacıbaşı çalışanı

7 kişiden 4'ünün ise Türkiye'de Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde.

Fuar için yoldalardı

Öte yandan Eczacıbaşı Holding'ten konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."